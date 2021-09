Ehrenpreis für Johnny Depp: Umstrittene Ehre für strauchelnden Piraten

Beim Filmfestival von San Sebastián bekam Johnny Depp den Donostia Award für seinen Beitrag zur Filmgeschichte.

Marlon Brando, Bette Davis, Lauren Bacall, Robert Mitchum, Susan Sarandon, Al Pacino, Anthony Hopkins: Viele der ganz Großen ihrer Zunft haben in den letzten 35 Jahren den Donostia Award beim San-Sebastián-Filmfestival erhalten. Am Mittwoch wurde "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp mit dem Preis geehrt, nach einer umstrittenen Entscheidung des Festivaldirektors José Luis Rebordinos, der seine Wahl im Vorfeld verteidigt hatte: "Nach dem, was wir wissen, wurde Johnny Depp weder verhaftet noch angeklagt oder verurteilt für irgendeine Form von Angriff oder ...