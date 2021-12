"Ein Festtag" im Kino: Ein englisches Dienstmädel riskiert aussichtslose Liebe

Eva Hussons Film "Mothering Sunday" ist ein sinnlicher Film über das Risiko namens Liebe.

Der noch warme Rauch einer ausgedämpften Zigarette, ein Buch aus der Bibliothek aus Tausenden Bänden, ein Band fürs Haar und eine weiße Schürze: Die Requisiten in der Szene, in der sich ein junger Aristokrat nach dem Sex wieder ankleidet, unterscheiden sich von einem bürgerlichen Milieu. Zudem ist da eine spürbare Leere, die englische Adelsfamilien im Jahr 1924 erfasst hat, weil die jungen Männer, die den Namen weiterführen sollten, alle in Frankreich auf Schlachtfeldern geblieben sind. So ist der Film "Ein ...