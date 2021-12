Ein Geflohener wagt Trauer

Erst als der Afghane Amir eine neue Heimat gefunden hat, nähert er sich der Wahrheit.

"Zuhause ist ein Ort, an dem du bleiben kannst. Von wo du nicht mehr fliehen musst." Diese einfache Definition steht am Anfang des Films "Flee", für den der Regisseur Jonas Poher Rasmussen seinen Schulfreund Amir mehrmals interviewt hat. Nach seiner Definition hat Amir einen Teil seiner Jugend ohne Zuhause verbracht, "Flee" schildert, wie er am Ende doch in einem neuen Zuhause ankommen kann. Der beim Filmfestival in Sundance als bester Weltkino-Dokumentarfilm ausgezeichnete Zeichentrickfilm eröffnet am Montagabend die zweite Onlineausgabe des ...