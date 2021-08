Ein großer Komödiant besticht als Regisseur

Hans Thimig konnte nicht nur blöd dreinschauen, sondern in den 40er Jahren auch exzellent lustige Filme inszenieren. Waren sie zu harmlos?

Wie berechtigt ist Kunst, die nicht auf aktuelle Politik reagiert, und sei es eine faschistische Diktatur? Dies lässt sich ab heute, Freitag, in vier Filmen in Das Kino in Salzburg erkunden: Hans Thimig hat als Regisseur heitere, glücklich endende Filme gestaltet, drei davon in der NS-Zeit, einen in der bitteren Nachkriegszeit. Als Flüchtlinge in Europa hungerten, zigtausende Kriegsgefangene heimkehrten und der West-Ost-Konflikt etwa mit Einrichtung der Berliner Luftbrücke immer brisanter wurde, drehte Hans Thimig - übrigens teilweise in Salzburg - ...