Ein Jahr nach dem Tod auf der Spur von Filmemacher Wolfram Paulus. Füttern tatt verhungern

Nicht mehr unerforscht: Zwei Universitäten widmen sich dem Werk des Salzburger Filmemachers Wolfram Paulus.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres

Der Tod von Filmemacher Wolfram Paulus brachte Andreas Ehrenreich mit Iris Laner zusammen. Und weil das Kino von Paulus "nahezu unerforscht ist" (Ehrenreich), war im vergangenen Jahr die Idee, sich mit dem Salzburger Filmemacher wissenschaftlich auseinanderzusetzen, schnell geboren. Ehrenreich, geboren in Tamsweg, lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Laner lehrt am Mozarteum. Paulus - verstorben im vergangenen Mai im Alter von 62 Jahren - gehört zu den wichtigsten Filmemachern Österreichs, die Kraft einiger seiner Werk ist zeitlos.

Für ein ...