Ein Kerlchen mit ganz eigenem Filmgeschmack

Was man dem Oscar (nicht) glauben darf. 89 Mal wurde ein Film als "Best Picture" ausgezeichnet, seit der ersten Oscarverleihung im Jahr 1929. Also 89 "beste Filme" - und die Anführungszeichen sind wichtig: Denn an den "Best Pictures" lassen sich nicht unbedingt die besten Filme ablesen. Aber doch die großen Tendenzen im Hollywoodkino.

Der Tonfilm war gerade erst erfunden, und die Sensation musste gefeiert werden: "The Broadway Melody" unter der Regie von Harry Beaumont gilt als das allererste abendfüllende Tonfilmmusical. Und wurde prompt bei der zweiten Oscarverleihung im Jahr 1930 als Bester Film ausgezeichnet. Die Begeisterung der Branche über die technische Innovation war wohl mit schuld an der Entscheidung für den Film - der auch kommerziell äußerst erfolgreich war. Detail am Rande: In vielen Kinos war die technische Ausstattung für Tonfilm noch nicht verfügbar, daher gab es das Musical auch in einer Stummfilmversion.

"The Broadway Melody" ist ein gutes Beispiel dafür, was einen "Best Picture"-Oscarpreisträger kennzeichnet: Die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences", der inzwischen an die 4000 Mitglieder aus allen Bereichen angehören, nominiert in den einzelnen Kategorien. Und zwar jeweils jene Leistung in einem Film, die dem eigenen Bereich entspricht - die Kameraleute nominieren für die Kategorie "Kamera", die Cutter für "Schnitt". Aus den Nominierungen wählen am Ende alle Mitglieder ihre Favoriten. Doch in der Kategorie "Best Picture" dürfen von Beginn an alle mitstimmen.

Filme oft Seismograf für große Entwicklungen

Damit lässt diese Kategorie noch weniger Außergewöhnliches zu als die anderen, hier siegen per Definition fast immer die "Konsenskandidaten". Und weil sich Konsens in der Regel auch gut verkauft, sind diese Filme oft ein Seismograf für große Entwicklungen, die Hollywood in den folgenden Jahren durchläuft.

Auch der Sieger im Jahr 1932, "Menschen im Hotel", nach dem Roman der Wienerin Vicky Baum ist so ein Fall, mit Greta Garbo, Joan Crawford und John Barrymore. Der Film spielt in einem Berliner Grandhotel, alteuropäisches Flair kennzeichnet die Schicksale, die sich in der Hotellobby kreuzen. In den folgenden Jahren werden die europäischen Talente noch viel öfter in Hollywood unterzukommen versuchen, verfolgte Juden aus Deutschland und Österreich, die einander in der Filmmetropole wiederfinden.

Doch vor allem sind es amerikanische Geschichten, die im US-Kino erzählt werden. "Vom Winde verweht" (1940) ist das epische Sezessionskriegsdrama, das lang den Rekord für die meisten Oscarnominierungen halten konnte. Im Zentrum stehen eine kämpferische Frau (Vivien Leigh), ihre unglückliche Liebe, und viel Patriotismus. Mit Hattie McDaniel gewann hier übrigens die erste Afroamerikanerin einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Sie durfte zur Verleihungsfeier allerdings nur durch den Hintereingang kommen.

Der Film noir - eine zynische Weltsicht

Die Vierziger- und Fünfzigerjahre waren die große Zeit des Film noir, also von Filmen, die oft Krimis als Vorlage hatten und von einer zynischen Weltsicht geprägt waren. Als "Bester Film" wurden diese "Noirs" zwar immer wieder nominiert, aber nur ein untypischer Film noir konnte auch gewinnen, nämlich "Casablanca" (das war 1944). Der Streifen erzählte nämlich zusätzlich eine politisch hochbrisante Geschichte von Flucht, Betrug und Liebe. Den Darstellern Humphrey Bogart und Ingrid Bergman konnte niemand widerstehen, bis heute gilt der Film als einer der besten überhaupt.

Noch ein anderes wichtiges Genre dieser Zeit wurde bei den Oscars stiefmütterlich behandelt, nämlich jenes, das als genuin amerikanischer Heimatfilm gilt: Kein Einziger der großen Western bekam je einen Oscar als "Bester Film". Erst die vielfältigen Neuauflagen des Genres ab den Neunzigern wurden in dieser Kategorie ausgezeichnet, Filme wie "Erbarmungslos" oder "Der mit dem Wolf tanzt".

In den Fünfzigerjahren wurde richtig viel Geld für Kino ausgegeben, es galt schließlich, das rasant populär werdende Fernsehen mit noch größeren, noch wuchtigeren Bildern auszustechen. "Ben Hur" (1960) steht da für viele andere Filme ("Die zehn Gebote" oder "Lawrence von Arabien"), auch wenn William Wylers Monumentalfilm rückblickend doch sehr schwerfällig wirkt.

Ebenfalls in diese Zeit fallen viele fantastische Musicals, von denen die besten aber wiederum leer ausgingen in der wichtigsten Oscarkategorie - mit einer Ausnahme: "West Side Story" (1962), grandios, aber weit weniger bunt als die Höhepunkte des Genres.

Neue Begeisterung für den (Anti-)Kriegsfilm

Ab den späten Sechzigerjahren gab es eine Gruppe von Filmschaffenden, denen die "Goldene Ära" der Traumfabrik zu verstaubt war: Zu viele Wiederauflagen, ein Zuviel des "Immergleichen" hatten ein kreatives Vakuum hinterlassen, das es zu füllen galt. Mit schlankeren Erzählstrategien drehten junge Regisseure wie Francis Ford Coppola, George A. Romero und Martin Scorsese Filme, die unerhört direkt waren. Coppola wurde 1973 für "Der Pate" dann auch ausgezeichnet und zementierte damit die große Liebe des Kinos zu Mafiageschichten - eine Liebe, die bis heute anhält.

In den Achtzigerjahren kehrte Hollywood wieder zurück zum mächtigen Effektkino. Ultramaskuline Actionstars wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone begeisterten die Massen, daneben etablierte sich das Komödienfach der Buddy-Filme. Mit Oliver Stones "Platoon" wurde 1987 ein Film ausgezeichnet, der für ganz viele andere steht: Für die Lust der Achtzigerjahre an unverstellter maskuliner Action, und an einer neuen Begeisterung für den (Anti-)Kriegsfilm.

Die Phase nonlinearer Erzählstrategien

Schon ab den späten Siebzigerjahren, seit der Fernsehserie "Shoah", war der Holocaust auch abseits von Dokumentarfilmen in amerikanischen Sehgewohnheiten präsent, aber erst Stephen Spielbergs "Schindlers Liste" (1994) über den "guten Deutschen" Oskar Schindler holte diese Erzählungen auch ins Kino und löste mit seinem Erfolg eine ganze Welle von mehr oder weniger drastischen Filmen aus, deren Bilder das Verständnis der NS-Zeit bis heute prägen.

Mit Quentin Tarantinos "Pulp Fiction", der 1995 nur oscarnominiert war, aber gegen "Forrest Gump" unterlag, begann eine Phase nonlinearer Erzählstrategien: Wer auf sich hielt, zerlegte seinen Film und baute ihn ohne große Rücksicht auf die Chronologie wieder zusammen. Es war ein Stilmittel, das Tarantino mit seiner Cutterin Sally Menke entwickelt hatte, doch erst 2006 wurde ein solcher Film auch ausgezeichnet, nämlich Paul Haggis' "L.A. Crash", der zu Recht als einer der schwächsten "Best Picture"-Sieger gilt.

Was bei den Oscars nicht vorkam, aber Hollywood über weite Strecken finanziell am Leben erhält, sind die unzähligen Superheldenverfilmungen der letzten 15 Jahre, doch ein anderes Genre empfand die Academy als preiswürdig: "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" wurde 2004 ausgezeichnet und steht für ein mächtiges Fantasykinoschaffen, das mehr als ein Jahrzehnt vor allem die Kinomonate vor Weihnachten geprägt hat.

Diverses Kino kommt im Mainstream an

Eine große Tendenz im Kino der Gegenwart hat sich mit dem Oscarpreisträger des vergangenen Jahres manifestiert: Mit "Moonlight" ist endlich das wahrhaftig diverse Kino im Mainstream angekommen - nach 89 Jahren fast ausschließlich weißer Preisträger. Es ist die Geschichte eines afroamerikanischen Buben, der in Armut aufwächst, sich eine harte Schale als Drogendealer zulegt, und schließlich die Liebe mit seinem besten Kindheitsfreund erlebt. Der Trend könnte sich in diesem Jahr fortsetzen, mit der überraschenden Nominierung der bösen afroamerikanischen Horrorsatire "Get Out" als "Bestem Film".

Zu verdanken ist dies aktiven Bemühungen, die Academy zu verjüngen, mehr Frauen einzuladen, und mehr nicht weiße Branchenmitglieder. Das, gemeinsam mit einem Bewusstsein für Dinge, die schlicht nicht mehr tolerierbar sind, hat zu einem Wandel dessen geführt, was einen "typischen Oscarpreisträger" ausmacht.

Und da die Oscars immer zumindest mit ein paar Jahren Verzögerung Gradmesser dessen sind, in welche Geschichten in Hollywood investiert wird, reflektiert so ein Sieg wiederum das, was auch sonst ins Kino kommt. Das beweist sich derzeit bereits mit dem weltweiten Erfolg der schwarzen Superheldenverfilmung "Black Panther". Demnächst kommt mit Ava DuVernays Kinderliteraturverfilmung "Das Zeiträtsel" ein weiterer potenzieller Blockbuster mit schwarzer Besetzung ins Kino. Und Ray Bradburys "Fahrenheit 451" wurde gerade erst neu verfilmt mit dem Afroamerikaner Michael B. Jordan in der Hauptrolle.

Was auf Hollywood die nächsten Jahre zukommt

Wie es mit Hollywood weitergeht, das hängt von vielen Faktoren ab. Ein Indiz für einen weiteren Trend könnten dieses Jahr die drei Nominierungen für "Mudbound" sein: Das ist ein Film, der auf dem Streamingdienst Netflix zu sehen ist und nur ein paar wenige Wochen in den USA im Kino gelaufen ist. Und auch das möglicherweise nur, um sich überhaupt für eine Nominierung zu qualifizieren.

Immer öfter überlassen große Studios Filme, die sie als zu schwierig für ein Kinopublikum einschätzen, direkt oder bereits nach wenigen Wochen solchen Streamingdiensten. Dieses Schicksal hat erst vor wenigen Tagen Alex Garlands visuell überwältigenden Science-Fiction-Film "Auslöschung" ereilt, der in Österreich ab dem 12. März auf Netflix zu sehen ist.

Das grundsätzlich Einzigartige am Kino, eine Erzählung in einer Gruppe mit anderen zu sehen und gemeinsam zu reagieren, geht damit verloren. Doch für jene Gegenden, in denen die Landkinos längst zugesperrt haben, ist Streaming in den eigenen vier Wänden freilich ein Segen. Vielleicht also ist mit dieser Entwicklung etwas anderes gewonnen. Zu Ende ist die Geschichte des Films jedenfalls noch lange nicht.

(SN)