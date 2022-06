Ein letztes Mal in der "Jurassic World": Was sind schon 65 Jahrmillionen

Alle sind sie wieder da: Alte und neue Heldinnen und Helden spielen im finalen Dinosaurierspektakel "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" unter der Regie von Colin Trevorrow Fangen mit Raptoren und Kapitalisten.

Auf einem Hochzeitsvideo krallt sich ein Pterodaktylus eine der weißen Tauben aus der Luft, eine Auto-Dashcam fängt einen Stegosaurus ein, bevor der Wagen von der Straße abkommt und in die Tiefe stürzt: Die privaten Videos, die offenbar von Menschen auf der ganzen Welt aufgenommen wurden und den Beginn von Colin Trevorrows "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" bilden, sind aberwitzig. Der späte Nachzügler von "Jurassic Park" spielt in einer Welt, in der Saurier so alltäglich sind wie Rehe und Waschbären, wenn ...