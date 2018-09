Ein Löwe für mehr Respekt

Alfonso Cuarón erhielt für das Gesellschaftspanorama "Roma" den Hauptpreis in Venedig.

Mit wachem Blick auf der Seite derer, die am Rand stehen: Für sein Gesellschaftspanorama "Roma" wurde der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón ("Gravity") am Samstag mit dem Golden Löwen der 75. Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet. Der Schwarz-Weiß-Film erzählt vom Leben in Mexico City 1971, zur Zeit politischen Aufruhrs, aus der Sicht der indigenen Hausangestellten Cleo (gespielt von Yalitza Aparicio), die bei einer weißen Familie arbeitet. Der Film ist autobiografisch, Cuarón würdigte bei seiner Dankesrede speziell die Darstellerinnen "für den immensen Respekt, den sie beim Porträtieren jener Frauen gezeigt haben, die mich aufgezogen haben."