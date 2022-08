Ein Schmetterling verliebt sich

"Der Sommer mit Anaïs" ist so federleicht, dass fast nichts hängen bleibt.

Sie kann ihre Miete nicht zahlen, sie schafft ihre Dissertation nicht abzuschließen, ihre Beziehung ist ihr zu langweilig, und sie redet zwar unglaublich viel, ist aber kaum fähig, konzentriert ein Gespräch zu führen. Und dennoch: Man muss sich Anaïs als glücklichen Menschen vorstellen, denn sie ist wild entschlossen zum Glück. "Ich hab keine Lust, dass mich das Leben traurig macht", sagt sie in einem der seltenen Momente, in denen sie sich erklärt. "Ich finde die Kollateralschäden des Unglücks furchtbar."

"Der Sommer mit Anaïs" (ab Freitag im Kino) ist das Langfilmdebüt von Charline Bourgeois-Tacquet, und ein geradezu klischeehaft französischer Film mit viel heiterem Klavier und nachdenklichem Cello. Protagonistin ist die Literaturstudentin Anaïs (Anaïs Demoustier), deren schmetterlingshaft unsteter Charme verführt, wen auch immer das Schicksal in ihren Weg verschlägt. Statt sich mit ihrem Freund Wohnung und Miete zu teilen, schmeißt sie ihn raus, denn in einem Bett zu schlafen ist zu belastend. Stattdessen beginnt sie mit einem angegrauten Verleger eine Affäre und quartiert sich bei ihm ein. Doch der Verleger lässt sich nicht leidenschaftlich genug auf Anaïs ein, sondern hält an seiner Ehe mit der Schriftstellerin Émilie (Valeria Bruni-Tedeschi) fest. Da wird Anaïs neugierig auf die ältere Frau, beginnt ihre Bücher zu lesen, bald auch ein Kolloquium bei ihr zu besuchen.

Wer Marguerite Duras gelesen hat, wird in Bourgeois-Tacquets Film biografische wie auch literarische Motive wiedererkennen, doch dass Anaïs vor allem eine Kopfgeburt der Regisseurin ist, wird schnell klar. Wäre sie eine reale Frau, kein Mensch würde es länger als einen Nachmittag mit ihr aushalten, im Kinofilm aber ist sie unwiderstehlich. Dass ihre Dissertation von der Liebe in der Literatur des 17. Jahrhunderts handelt, während Émilie ausgerechnet an einem Essay über die Neugierde arbeitet, ist etwas zu offensichtlich, lange, bevor die beiden Frauen zu schmusen begonnen haben. Auch andere Details des Films hängen albern in der Luft, etwa dass Anaïs' Bruder sich um einen Lemuren kümmern muss, oder dass Anaïs stur behauptet, immer ehrlich zu sein, während sie kaum eine Szene ohne Notlüge übersteht.

"Ich will doch keine interessanten Leute kennen lernen, ich will selber interessant sein", sagt sie einmal und später noch einmal selbstkritisch zu Émilie: "Ich bin zu leichtfertig. Ich habe immer Angst, morgen zu sterben." Würde Anaïs aber nicht mit dem Charme eines Spatzes gespielt, und wäre Valeria Bruni-Tedeschi nicht so wundervoll selbstironisch als ältere, wenn auch nicht erfahrenere Liebhaberin, würde von diesem flatterhaften "Sommer mit Anaïs" wenig übrigbleiben.

Film: Der Sommer mit Anaïs. Liebesfilm, Frankreich 2021. Regie: Charline Bourgeois-Tacquet. Mit Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi