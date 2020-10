Eine Frau sucht ihren Liebsten und findet einen Esel

"Mein Liebhaber, der Esel und ich" ist charmantes Sommerkino aus Frankreich - und ein ungewöhnlicher Cannes-Beitrag.

Antoinette (gespielt von Laure Calamy) ist über beide Ohren verknallt. Ihr Liebster heißt Vladimir, hat einen schönen Bart - und eine Ehefrau. Antoinette ist die Lehrerin von Vladimirs kleiner Tochter. Das ist prinzipiell nichts Schlimmes in Frankreich, so eine Affäre macht eine Ehe erst vollständig. Ungünstig ist es in der Sommerkomödie "Mein Liebhaber, der Esel und ich" allerdings, dass es für Antoinette wirklich Liebe ist.

Der Film ist eine der wenigen Komödien, die das "Cannes 2020"-Label tragen, also ...