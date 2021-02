Eine große Regisseurin wird wiederentdeckt

Der Regisseurin Margareta Heinrich widmet das Filmarchiv Austria im "Digitalen Heimkino" eine Retrospektive.

Im Juli wäre die Regisseurin Margareta Heinrich 70 Jahre alt geworden. Das Filmarchiv Austria nimmt dies zum Anlass, einige ihrer wichtigsten Filme bis 15. März in einer Onlineretrospektive kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es sind Filme, die in den 1980er-Jahren den Blick österreichischen Filmschaffens nach außen öffnen. Dokumentarische Arbeiten führen sie nach Mosambik und Nicaragua, darunter "Der Traum des Sandino". Dass Heinrichs Name heute nur wenigen ein Begriff ist, ist kein Zufall - immer wieder müssen Künstlerinnen gezielt wiederentdeckt werden, ...