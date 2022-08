Eine starke Frau trotzt der indischen Männerwelt

Der österreichisch-indische Regisseur Sandeep Kumar findet ein Konzept gegen den Bollywood-Kommerz.

Männer dominieren die indische Bollywood-Filmwelt. Der Erfolg der Industrie beruht auf der Schönheit ewiger Jugend und nicht auf ehrgeizigen Frauen im höheren Alter. "Bollywood ist Kommerz - nicht wie in Europa, wo Film Kultur und auch Kunst sein kann", sagt Sandeep Kumar. Der österreichisch-indische Regisseur zeigt, dass es auch anders geht. Kürzlich war sein Film "Mehrunisa" am Indischen Filmfestival in Stuttgart erfolgreich.

Im Zentrum des Films steht eine Frau, die sich gegen das indische Patriarchat auflehnt. "Der Film ...