Das Kinomusical "Rocketman" ist ein Fest: laut, freudvoll, melancholisch und vollgestopft mit Liebe in allen Schattierungen.

"Wie warst du eigentlich als Kind?" Was soll denn einer da sagen, der sich soeben in der Selbsthilfegruppe als alkoholabhängig, drogensüchtig, sexsüchtig, einkaufssüchtig und wer weiß was noch alles geoutet hat? Natürlich war es keine rosige Kindheit, die Elton Hercules ...