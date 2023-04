"Empire of Light" im Kino: Ein Leuchten von innen

Die wunderbare Olivia Colman glänzt in Sam Mendes' Drama um Liebe, Kino und vergessene Träume.

Lichter an im Foyer, Fruchtgummis, Toblerone und Popcorn in der Vitrine kontrollieren, Aschenbecher vom Chef ausleeren, warten. "The Blues Brothers" und "All That Jazz" läuft gerade im Empire-Kino, wir schreiben 1980. Nach der Vorstellung wird der Saal zusammengeräumt, dabei gibt man damit an, wer das spektakulärste Abfallspezimen zwischen den Klappsitzreihen gefunden hat. Dazwischen müder Bürosex mit dem Chef (Colin Firth, mit Wohlstandsbäuchlein), abends ein Glas Rotwein oder ein Vollbad, zum Einschlafen. Die Antidepressiva brauchen ein bisschen, bis sie wirken, sagt ...