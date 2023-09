Erstes offizielles "Star Trek"-Fantreffen in China

Mehr als 50 Jahre nach dem Start der Kultserie "Star Trek" hat erstmals ein offizielles Fan-Treffen in China stattgefunden. Die Fans der Science-Fiction-Serie versammelten sich am Samstag in einem Einkaufszentrum in der Hauptstadt Peking. Viele trugen die Uniformen der "Enterprise"-Crew oder die spitzen Ohren der Vulkanier, einem der Völker aus dem "Star Trek"-Universum.

Chinesische 'Star Trek'-Fans erwarben Souvenire

"Star Trek" sei so erfolgreich, weil die Serie utopische und zugleich nostalgische Gefühle wecke, sagte die 36-jährige Ma Yuanyuan. Spannend sei vor allem, wie sich die Leute damals die Zukunft vorgestellt hätten. "Für die Menschen dieser Generation ging es nicht nur um Arbeit oder Geldverdienen, sondern um Selbstverwirklichung und das Erreichen von Zielen", sagte Ma. Die erste "Star Trek"-Folge wurde am 8. September 1966 im US-Fernsehen ausgestrahlt, in Deutschland kam die Serie dann unter dem Namen "Raumschiff Enterprise" ins Fernsehen. In China hat die Serie eine kleine, aber passionierte Fan-Gemeinde. Zu dem Treffen in Peking kamen auch Fans aus dem zentralchinesischen Wuhan und aus Chongqing im Südwesten Chinas.