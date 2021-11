"Eternals": Superhelden mit Beipacktext

Oscarpreisträgerin Chloé Zhao führt zehn neue Marvel-Figuren ein.

Vor vielen zehntausend Jahren herrschte ein Krieg um die Erde: Böse Wesen, die Deviants, bedrohten die Menschen, ein gottartiges Wesen setzte daher zehn Eternals auf die Welt, die seither jeden Angriff der Deviants auf die Menschheit abzuwehren versuchen. Viele tausend Jahre ist nun Ruhe, die Ewigen haben sich auf alle Kontinente verstreut und leben möglichst unerkannt unter den Menschen. Doch seit dem tödlichen Schnipsen von Thanos werden die Deviants wieder aktiv. So, in etwa, lautet die Erklärung am Beginn von ...