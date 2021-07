"Fast & Furious 9" als Strandspektakel in Cannes: Alles andere ist nur Kino

Roter Teppich schön und gut, aber richtig Spaß macht in Cannes das Strandkino. "Fast & Furious 9" startet diese Woche auch in Österreich.

Auf der Leinwand Palmwedel, im Hintergrund Saurier-Silhouetten, der Soundtrack dröhnt. Die Lage spitzt sich zu an diesem Montagabend im Strandkino an der Croisette. Noch hat der Hauptfilm nicht begonnen, ein Clip aus dem für 2022 angekündigten Blockbuster "Jurassic World: Dominion" macht Stimmung. Hunderte drängen heran, derweil Sicherheitsleute die Absperrungen schließen. Ein junger Vater hält einem der Männer seine vierjährige Tochter anklagend entgegen, "sie hat sich doch so gefreut", doch es hilft nichts: Das Cinéma de la Plage, das alljährliche Gratis-Strandkino ...