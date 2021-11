Festival "This Human World": Menschenrechtskino nimmt wieder auf der Couch Platz

Das Festival "This Human World" hat sein Programm trotzig, aber routiniert auf Online umgestellt: Die bewährte Plattform "human rights film hub" sorgt ab 6.12. für sechs Tage Festivalfeeling daheim.

Als er aus Kabul fliehen musste, war er noch ein Kind. Die Erinnerung daran, wie seine Mama ihm über den Kopf streichelte, hat er immer noch in den Haarwurzeln. Heute lebt Amin, der in Wirklichkeit anders heißt, in Kopenhagen und spricht mit seinem Verlobten lieber nicht über das, was er auf seiner Flucht in den Achtzigerjahren erlebte, zu tief sind die Wunden. "Flee" unter der Regie des Dänen Jonas Poher Rasmussen ist der diesjährige Eröffnungsfilm des Festivals This Human World. ...