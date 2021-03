Festival "Tricky Women" startet online: Fünf Tage für den Trickfilm

Das Festival "Tricky Women/Tricky Realities" ist eine Feier von Auf- und Ausbrüchen.

Da gibt es eine Füchsin, die in dem Kurzfilm "Tasks of the Day" den Dreck und Organisationsaufwand ihres Alltags mit Kind allein schultern muss. Ein gehäkeltes Rotkäppchen schließt in "Woolly Wolf" mit dem einsamen Wolf Freundschaft. In einem anderen Film, "Wochenbett", reagiert ein Neugeborenes auf die Anstrengungen der Mutter liebevoll mit "Scheiß auf Mom Shaming! Lass sie reden, lass sie posten!", und in dem schaurigen "Chad" verwandelt sich ein Kind, das auf die neue Freundin der Mutter eifersüchtig ist, nachts ...