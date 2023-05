Das wichtigste Filmfestival der Welt findet wiederin seinen Rhythmus - bemüht sich aber etwas zaghaft um die Erhaltung seiner Relevanz.

Zeitlos in Cannes: Catherine Deneuve lächelt heuer von den Plakaten.

Die überirdisch schöne, alterslose Filmdiva, die sich in einer glamourösen Glitzerrobe in der Sonne der Riviera räkelt, bewundert und verehrt von der ganzen Welt, die ihrem hingerissenen Publikum hin und wieder ein huldvolles Lächeln schenkt: So sieht sich das Festival de Cannes gern selbst. Das offizielle Festivalplakat mit einem Porträt der französischen Ikone Catherine Déneuve aus dem Film "La Chamade - Herzklopfen" von 1968 bringt es auf den Punkt.

Doch die Diva geht heuer ins 76. Jahr - ...