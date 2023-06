Felice Lasco kehrt nach vielen Jahren in seine Heimatstadt Neapel zurück. Dort bekommt er den langen Atem der Gewalt zu spüren.

Was die Bewohner von Felices einstigem Heimatviertel in der Altstadt von Neapel davon halten, dass er nach 40 Jahren im Ausland wieder zurückziehen will, wird schnell klar: "Geh weg und komm nicht wieder." Hier in der Altstadt, im Bauch von Neapel, bleibt man gerne unter sich - und zum Außenseiter wird man schnell.

In "Nostalgia", seinem 17. Kinofilm, hat der italienische Regisseur Mario Martone den gleichnamigen Roman von Ermanno Rea verfilmt. Es ist die Geschichte von Felice Lasco ...