Filmarchiv bietet wieder "digitales Heimkino": Der Kinogeburtstag wird auf der Couch gefeiert

In seinem "digitalen Heimkino" zeigt das Filmarchiv eine Reihe zum Jubiläum des Metrokinos.

Derzeit ist das Metrokino im Lockdown-Winterschlaf, früher einmal war hier das Elysium: "Geboten wurde eine Reise zu allen Erdteilen, welche zu Fuß und per Pferdeeisenbahn erkundet werden konnten. Darüber hinaus fanden Bälle, Konzerte, Volksfeste, Tableaux vivants, Zauberdarbietungen und andere Unterhaltungen mit häufig humoristischen Inhalten statt", heißt es über das Etablissement, das sich einst in der Johannesgasse 4 in der Wiener Innenstadt befand.

Dort, wo heute das Metro Kinokulturhaus historische Filmprogramme des Filmarchiv Austria zeigt, bot im Biedermeier der ...