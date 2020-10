Filmdoku "Robolove": Die Maschine muss lächeln

Die Beziehung zwischen Menschen und humanoiden Robotern untersucht Dokumentarfilmerin Maria Arlamovski.

Es ist immer nur Annäherung ans Menschliche. Mehr kann es (noch) nicht sein. Das ist klar nach dem Film "Robolove": Die Filmerin Maria Arlamovsky hat sich in den USA, Europa, in China und Japan umgehört und mit Entwicklern gesprochen, die an humanoiden Robotern arbeiten - mit unterschiedlichsten Funktionen: Als Assistenzgeräte für hilfsbedürftige Menschen, als Auskunftsmaschinen, Sexspielzeug, echte Gefährten oder auch Versuchsobjekte, um mehr über das Potenzial künstlicher Intelligenz herauszufinden.

Aber was ist das Menschenähnliche an diesen Geräten, was ...