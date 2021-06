Filmdoku "Tina": Blick auf eine Überlebende

Kinodoku erzählt von einer Heldin ihres eigenen Lebens: Tina Turner.

Wie zart und schmal sie ist und was für eine enorme Energie in diesem Körper steckt, was für eine stimmliche Präzision! Da ist sie noch eine 17-Jährige namens Anna Mae Bullock, eine von Ike Turners Backgroundsängerinnen. Ike erkennt früh ihr Talent, nimmt sich ihrer an, heiratet sie, nennt sie für die Bühne "Tina". Aber vor allem: Er misshandelt sie. "Das war Folter", sagt Tina Turner später. Schon die Beschreibungen der Taten sind kaum zu ertragen. Dennoch hat sie es geschafft, ...