Filmdrama "In Liebe lassen": So geht ein glückliches Ende

Das französische Drama "In Liebe lassen" mit Catherine Deneuve schildert eine Idealversion eines zu frühen, aber dafür friedlichen Todes: bewusst, in Dankbarkeit und liebevoll begleitet.

Am Ende ist es immer schlimm, weil wir nicht darauf eingerichtet sind. Wir sind für das Weiter-Hoffen gemacht, das Wird-schon-gut-Werden, das Nur-den-Kopf-nicht-hängen-Lassen. So funktioniert Menschsein, noch in äußersten Ausnahmezuständen. In Emmanuelle Bercots Drama "In Liebe lassen" geht auch Benjamin (Benoît Magimel) davon aus, dass alles gut wird, er ist ja erst 39, hat noch nicht das geschafft, was er mit seinem Leben erreichen wollte, ist gescheitert als Schauspieler, hat es nur zum Schauspiellehrer gebracht.

Kommt gar nicht infrage, ...