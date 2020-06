Mit luftig animierten Filmbildern fängt sie auch ernste Themen ein: Dafür erhält die Wahllondonerin Kathrin Steinbacher aktuell viel Anerkennung.

Ausgelassen tanzt die ältere Dame durchs Zimmer. Die einzige Kleidung, die sie anhat, sind ihre verschlissenen Wanderschuhe. Mit ihnen begibt sie sich dann in einer anderen Szene auch auf eine Bergtour, die mitten in ihre Seelenwelt führt. "In Her Boots" ...