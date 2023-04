Filmfestival Crossing Europe: Zwischen Ausnahmezustand und schmerzlichem Alltag

Mit großer Kinokunst und wichtigen Botschaften hat das Festival Crossing Europe in Linz begonnen.

"Europe, we need to talk - Europa, wir müssen reden!" Das forsche Motto des diesjährigen Crossing-Europe-Filmfestivals ist ein Signal: Mit zurückhaltender Nettigkeit ist es jetzt vorbei. Eine für alle lebenswerte Zukunft verlangt Mut, die Dinge beim Namen zu nennen, und ein offenes Auge für die Welt um uns herum. Die Themen des Festivals sind das Verhältnis zum Krieg, die Migration, die Situation der Jugendlichen in Europa, die LGBTQ+-Bewegung und der Klimawandel. Die politischen Ansagen sind vielleicht auch mit ein Grund, ...