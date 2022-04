Filmfestival Diagonale beginnt: Die Sonne geht in Graz auf

Diskussionen, Rausch und der neue Film von Adrian Goiginger: Bei der Diagonale in Graz steht der österreichische Film im Mittelpunkt. Eröffnet wird das Festival mit einem großartigen Debüt.

Ist das Kopftuch Accessoire oder religiöses Statement? Kulturelle Aneignung oder eben gerade nicht? Oder ist das vielleicht alles gar nicht so eng zu sehen, wenn man Teenager ist, in Wien aufwächst und ohnehin erst rausfindet, was die Prioritäten im Leben sind? Kurdwin Ayubs großartiges Spielfilmdebüt "Sonne", bei der Berlinale als bester Erstling ausgezeichnet, eröffnet die diesjährige Diagonale am Dienstagabend und wird gleichzeitig in Wien, St. Pölten, Innsbruck, Linz und Klagenfurt gezeigt. Im Zentrum des Films steht Yesmin (Melina Benli), die ...