Filmfestival: Radstadt von oben und unten

28 Filme kreisen um das Thema "Heimat", einer um den Festivalort selbst.

Näher als in diesem Jahr kam das Filmfestival Radstadt seinem Grundthema "Heimat" selten. Mit dem Eröffnungsprogramm bei der 21. Ausgabe des Festivals geht es nämlich nach Radstadt selbst. "Radstadt oben und unten" heißt der Animationsfilm von Norbert Trummer. Vor drei Jahren gestaltete Trummer als Artist in Residence in Radstadt eine Zeichnungsserie, die als Buch mit Texten von Bodo Hell, Martin Hochleitner und Tom Lechner erschien. Daraus hat Trummer nun einen Animationsfilm gestaltet. Zu sehen sind während des Festivals auch die ...