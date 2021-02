Filmfestival Rotterdam macht Lust auf Kino

Die fünfzigste Ausgabe des Internationalen Filmfestival Rotterdam findet dieser Tage online statt - mit einem gesunden Mix aus innovativen Filmen und publikumsträchtigem Arthouse, das Lust auf Kino macht.

Es soll geheiratet werden. Die Braut ist unsicher, und die Kellnerin Anastasia (Grace Van Patten) bietet ihr Trost an, nur um gleich daraufhin von ihrem Chef zurechtgewiesen und vergewaltigt zu werden. Doch es gibt einen Ausweg aus dieser Tristesse in ein Anderswo, wo junge Frauen wehrhaft sind: "Mayday" unter der Regie von Karen Cinorre ist ein irritierendes Action-Mystery-Drama, und einer der Filme im Wettbewerb des Rotterdam-Filmfestivals, das derzeit online läuft. Es ist die Jubiläumsausgabe des Festivals, das in Sachen Arthousekino ...