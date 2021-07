Filmfestspiele Venedig starten mit neuem Almodovar-Film

Die 78. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig (1.-11. September) beginnt mit dem Film "Madres paralelas" von Pedro Almodóvar mit Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón in den Hauptrollen. Dies teilte die Biennale von Venedig am Montag mit. Der Film wird am 1. September in der Sala Grande des Palazzo del Cinema am Lido von Venedig gezeigt.

SN/APA/AFP/VALERY HACHE Film von Pedro Almodovar eröffnet die Filmfestspiele Venedig

"38 Jahre nach meinem Debüt in Venedig werde ich gerufen, das Festival zu eröffnen. Ich kann die Freude, die Ehre und das, was dies für mich bedeutet, nicht ausdrücken", kommentierte der spanische Regisseur. Die Liste der Wettbewerbsfilme und das ganze Programm des Filmfestivals von Venedig werden am 26. Juli bekannt gegeben.