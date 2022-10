Filmporträt über Lars Eidinger bei der Viennale: Eidinger sein oder nicht sein

Mit einem Filmporträt, das bei der Viennale Premiere feierte, setzt Reiner Holzemer dem Körperschauspieler Lars Eidinger ein Denkmal.

Als "den größten Shakespeare-Schauspieler, von dem Sie nie gehört haben", bezeichnete die "New York Times" erst vergangene Woche Lars Eidinger anlässlich seines Gastspiels mit Thomas Ostermeiers "Hamlet"-Produktion an der Brooklyn Academy of Music. Dieser Berliner "Hamlet" ist auch in der Filmdoku "Lars Eidinger - Sein oder Nichtsein", die soeben bei der Viennale Premiere gefeiert hat, das eine unentbehrliche Scharnier im Schauspielleben von Eidinger.

Das andere ist im Film der "Jedermann" und die Probenarbeit daran. In Österreich ist Eidinger ...