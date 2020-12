Filmserie "Small Axe" auf Amazon Prime: Die kleine Axt im Fleisch des britischen Königsreichs

Mit zwei Filmen aus dem "Small Axe"-Zyklus wollte Steve McQueen in Cannes auftrumpfen. Nun ist die Filmserie über karibischstämmige Briten per Streaming zu sehen.

Die Paare tanzen immer enger, die Kamera folgt hier einer Hand, bleibt an einem gebeugten Nacken hängen, der Song von Janet Kay heißt "Silly Games", und irgendwann singen alle mit: "I've been wanting you/For so long, it's a shame/Oh Baby". Die Szene dauert über acht Minuten und ist der Höhepunkt von "Lovers Rock", einem über weite Strecken improvisierten Film über ein Fest, das irgendwo am Rand von London im Sommer 1980 stattfindet. Alle, die hier tanzen, haben karibische Wurzeln, sind ...