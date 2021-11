Finale nach elf Tagen Viennale: Stabilität in schwierigen Zeiten

Die 59. Viennale endete Sonntagabend mit zwei Preisen für die Oscar-Einreichung "Große Freiheit", einem emotionalen Abschied und Gesellschaftskritik auf der Leinwand

Sie hat das Medizinstudium nur begonnen, weil ihre Schulnoten gut genug dafür waren. Sie hat dann zu Psychologie gewechselt, später zu Fotografie, sie jobbt in einer Buchhandlung und ist liiert mit einem um 15 Jahre älteren Comiczeichner, Kinder will sie "vielleicht später", und auch sonst ist sie keine Meisterin im Entscheidungen fällen: Julie (gespielt von Renate Reinsve) ist die Titelheldin in Joachim Triers "The Worst Person in the World", und die schrecklichste Person der Welt, zumindest in ihrer Selbstwahrnehmung: zu ...