Ein chinesischer Koch mit Alkoholproblem landet in der finnischen Einöde.

Etwa in der Mitte der Komödie "Master Cheng in Pohjanjoki" sitzt Cheng (Pak Hon Chu) nackt in einer Sauna, neben ihm zwei fröhliche Finnen, wird mit Birkenzweigen geschlagen und fragt sich vermutlich, was er in seinem Leben falsch gemacht hat. ...