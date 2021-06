"First Cow": Das Tatmotiv ist Heidelbeerkuchen

Mit Kelly Reichardts "First Cow" kommt einer der verschmitztesten Filme des vergangenen Jahres nun doch noch ins Kino.

So eine Kuh ist nun nichts Besonderes, sollte man denken. Falsch gedacht: Eine Kuh gibt Milch, aus der Butter, Obers, Käse, Rahm, Joghurt gewonnen werden. Das sind Kostbarkeiten, die im Oregon Territory im frühen 19. Jahrhundert kaum jemand zur Verfügung hat.

In "First Cow", einem der schönsten Filme der Berlinale 2020, der endlich doch noch ins Kino kommt, tritt die braunäugige Titelheldin wie eine Prinzessin auf, sanft vom Boot geleitet, das sie in eine improvisierte Ansiedlung gebracht hat. ...