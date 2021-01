Flucht nach Hollywood oder in eine Operettenwelt: Historische Wiener Filme erleben digitale Premieren

Das Filmarchiv widmet sich mit Online-Reihen zum "anderen Wiener Film" und zu Willi Forst dem Kino der 1930er-Jahre.

Unten auf der Bühne singen die Comedian Harmonists "Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee", oben in der Loge legt der schöne Hans (gespielt von Hans Holt) sein brillantiniertes Haupt auf seine Arme und seufzt: "Ich bin so unglücklich!" Es ist eine herzzerreißend alberne Szene in der Wiener Liebeskomödie "Katharina die Letzte" von Hermann Kosterlitz, demnächst im "Digitalen Heimkino" des Filmarchiv Austria zu sehen.

In dem Film von 1936 verliebt sich ein einfaches Dienstmädel (Franziska ...