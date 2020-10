"Fragen Sie Dr. Ruth": Nicht leiden, den Sex genießen!

Dokumentation über Sexualtherapeutin Ruth Westheimer läuft beim Jüdischen Filmfest - und ab Freitag in den Kinos.

Sie trägt blonde, etwas rupfige Haare, ist knapp 140 Zentimeter groß, wirkt so energetisch wie der sprichwörtliche Duracell-Hase und spricht ununterbrochen über Sex: Ruth Westheimer, 92 Jahre alt, Holocaustüberlebende, Universitätsprofessorin, Sexualtherapeutin, und unermüdlich. Ryan White hat der alten Dame mit dem Film "Ask Dr. Ruth" (ab Freitag im Kino) ein Denkmal gesetzt. Westheimer ist für viele Menschen zu einer unschätzbaren Ratgeberin geworden: Seit sie 1980 begann, in der Radiokolumne "Sexually Speaking" Hörerinnen- und Hörerfragen zu beantworten, mit offenem Ohr für ...