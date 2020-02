Franz Jägerstätter war lange Zeit nicht einmal lokaler Held. Der Film "Ein verborgenes Leben" ändert das. Das internationale Interesse am Innviertler Kriegsdienstverweigerer steigt.

Auf die Spur von Franz Jägerstätter machen sich in den nächsten Tagen US-Studenten aus Rom. Inspiriert wurden sie vom Film "Ein verborgenes Leben", der derzeit in den Kinos läuft. "Wir merken, dass in letzter Zeit mehr Leute kommen", sagt Maria ...