Ein Alterswerk, das ans Herz geht: "Die schönsten Jahre eines Lebens".

Dass sie über 80 ist, würde niemand ahnen, der sie nicht kennt: Anne (gespielt von Anouk Aimée) führt in "Die schönsten Jahre eines Lebens" eine Boutique in der Normandie. Immer wieder schneit ihre Tochter Françoise (Souad Amidou) herein, die als ...