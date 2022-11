Französischer Kinoerfolg "Was Dein Herz Dir sagt": Im Kreisverkehr des Lebens

Eine schwarzhumorige Liebeserklärung an die Übersehenen und Überflüssigen kommt ins Kino.

Besorgtes Gemurmel des Facharztes, nein, das sieht alles gar nicht gut aus zu Beginn des Films "Was dein Herz dir sagt": Suze (gespielt von Virginie Efira) hat bei ihrer Arbeit als Friseurin zu viel Haarspray eingeatmet. Jetzt wehrt sich der Körper gegen die eigenen Zellen, sie hustet Blut, viel Zeit bleibt ihr nicht mehr. Was sie mit dieser restlichen Zeit nun anfängt, ist für Suze klar: Als Teenager war sie schwanger, und wurde zur Adoption gezwungen. Sie will wissen, ob ...