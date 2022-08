"Freibad": Culture Clash statt Summer Splash

In Doris Dörries Film "Freibad" trifft Oben-ohne auf Luxus-Burkinis. .

Es gibt nur ein einziges Schwimmbad in Deutschland, in dem es einen reinen Frauenbereich gibt, nämlich das traditionsreiche Lorettobad in Freiburg im Breisgau. In diesem Bad spielt Doris Dörries Film "Freibad" nicht, aber inspiriert ist er davon: Auch in dem fiktiven Münchner Film-Freibad haben nur Frauen Zutritt, genauer: Frauen mit Sternchen, Frauen, die sich selbst so definieren. Das große Konfliktthema in dem Film, der nun erst gegen Ende der Badesaison ins Kino kommt, sind gottlob aber keine Genderfragen, sondern ein ...