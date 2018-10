"Fuck Ju Göhte 3" voran: "Golden Tickets" für neun Kinofilme

"Fack Ju Göhte 3", "Star Wars: Die letzten Jedi" und "Mamma Mia! Here We Go Again": Das sind die drei besucherstärksten Filme des abgelaufenen Kinojahres in Österreich. Sie wurden gemeinsam mit sechs weiteren Streifen am Donnerstag mit "Golden Tickets" ausgezeichnet. Die "Austria Tickets" gingen u.a. an "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft", "Die beste aller Welten" und "Arthur & Claire".

SN/APA (dpa)/Ursula Düren "Fack Ju Göthe"-Stars Jella Haase und Elyas M'Barek