Geraldine Chaplin: "Mein Vater war mein größter Held!"

Geraldine Chaplin erzählt aus einem langen, erfüllten Leben mit einigen unerfüllten Wünschen.

Vor einigen Jahren versammelte Regisseur Robert Schwentke in "R.E.D. - Älter, härter, besser" John Malkovich, Bruce Willis und Helen Mirren zur Action-Ballerei. Doch in der Historien-Satire "Seneca", ab 6. April im Kino, schickt er Malkovich in eine andere Richtung: Als römischer Philosoph wird er in einer apokalyptisch anmutenden Ruinenlandschaft von Kaiser Nero gequält. Mit dabei als Adelige Cecilia ist 78-jährige Hollywood-Legende Geraldine Chaplin, Tochter des großen Charlie, die bei der Berlinale-Premiere von "Seneca" Charme versprühte.

