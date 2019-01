"Girl": Eine Ballerina findet ihren Körper

Lukas Dhonts Film "Girl" ist vielfach preisgekrönt - und umstritten.

Ballettfilme sind brutal, das will das Genre so. Blutige Zehen beim Spitzentanz, Essstörungen, gegenseitige Erniedrigungen unter den Mädchen in der Garderobe, schreiende Tanzlehrerinnen, und das alles während der ohnehin oft großen Qualen der Pubertät, die die Körper dieser jungen Menschen beutelt. Mit "Girl" kommt nun ein Film ins Kino, der eine noch kompliziertere Tänzerinnenwerdung nachzeichnet: Der belgische Regisseur Lukas Dhont erzählt in seinem Regiedebüt die Erlebnisse von Nora Monsecour nach, einer Trans-Frau, deren Tanzkarriere just parallel mit ihrer körperlichen Transformation begann. "Laras Geschichte ist meine Geschichte", sagt Monsecour über den Film, und wer sich über den Ausgang informieren möchte, gebe ihren Namen in YouTube ein und staune über die Wunder, zu denen ihr virtuoser Tänzerinnenkörper imstande ist.