"Godzilla vs. Kong" im Kino: Wo die wilden Monster wohnen

Auf ihn mit Gebrüll! "Godzilla vs. Kong" bringt endlich große Viecher ins Kino .

Wie die jüngere, von Menschen beeinflusste Geschichte der Natur zeigt, ist es immer riskant, eine Tierart zur Bekämpfung einer anderen einzusetzen, man denke nur an die Füchse, die in Australien gegen die Kaninchenplage eingeschleppt wurden. Es wäre aber nicht die Menschheit, würde jemand aus Fehlern je etwas lernen: Etwas weniger flauschig, dafür wesentlich spektakulärer ist die Bedrohung in "Godzilla vs. Kong". Der Film unter der Regie Adam Wingards schließt lose an "Kong: Skull Island" von 2017 an, diesmal soll der hochhausgroße Affe, vermenschlicht durch eine Freundschaft mit einem kleinen gehörlosen Mädchen, eine Expedition ins Innere der Erde anführen. Doch kaum wird er von seiner Insel weggeholt, auf der er vom bösen Megakonzern Monarch festgehalten wurde, wird Godzilla auf ihn aufmerksam, und es kommt zur mörderischen Konfrontation.

Dass die viel zu vielen Menschlein, die um die Giganten herumwuseln, irgendwelche persönlichen Konflikte haben, ist hier eher störend, auch das ganze Hohle-Erde-Szenario ist überflüssig, und die Verniedlichung von Kong geht viel zu weit. Aber egal, Hauptsache, Sachen gehen kaputt: Bei einem Film wie diesem geht's ohnehin nur um möglichst spektakuläre Monsterkämpfe, und dafür braucht es die große Leinwand. Nur schade, dass es nicht so laut kracht wie früher, als Godzilla noch ein schwitzender Mann im Gummianzug war.