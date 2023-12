Golden-Globes-Nominierungen werden verkündet

In Beverly Hills werden am Montag (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 81. Golden Globe Awards bekannt gegeben. Die Verleihung in 27 Film- und Fernsehkategorien ist für den 7. Jänner geplant. Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Rund 300 Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

BILD: SN/APA/AFP/ROBYN BECK Die Golden Globes sind heiß begehrt

Filme wie "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer" oder "Barbie" gelten in dieser Preissaison als Favoriten. Zwei neue Kategorien werden eingeführt: "Cinematic and Box Office Achievement" für Filme mit weltweiten Kino-Einnahmen von mindestens 150 Millionen Dollar sowie im Fernsehbereich die Sparte "Best Stand-up-Comedian".