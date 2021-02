Golden-Globes-Nominierungen: Die Unterschiede verschwimmen

Streaming, Fernsehen, Kino: Abgrenzungen zwischen den Formaten verlieren an Bedeutung, wie die Golden-Globe-Nominierungen zeigen.

Hollywood liebt sich selbst, das ist weder neu noch überraschend: Bei den Golden Globes, deren Nominierungen am Mittwoch bekannt gegeben wurden, hat David Finchers Film "Mank" über den Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz und seine legendär schwierige Zusammenarbeit mit Orson Welles an dessen Epochalwerk "Citizen Kane" die meisten Chancen auf einen Preis, nämlich in sechs Kategorien: als bestes Drama, für Hauptdarsteller Gary Oldman, Nebendarstellerin Amanda Seyfried, David Fincher als Regisseur, seinen Vater Jack als Drehbuchautor und Trent Reznor und Atticus Ross ...