Goldene Palme in Cannes geht an Bong Joon-ho für "Parasite"

Der Film "Parasite" ("Gisaengchung") des Südkoreaners Bong Joon-ho wurde am Samstagabend als bester Film mit der Goldenen Palme der 72. Filmfestspiele Cannes ausgezeichnet. Großer Erfolg auch für den Film "Little Joe" der Österreicherin Jessica Hausner: Der Preis für die Beste Schauspielerin ging an die Hauptdarstellerin des Films, die in Manchester geborene Emily Beecham (35).

