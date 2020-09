Goldener Löwe reist im Wohnmobil

Chloé Zhao wird in Venedig für ihren Film "Nomadland" ausgezeichnet.

Vielleicht passiert es doch wieder: Als Jurypräsidentin Cate Blanchett am Samstagabend unter Jubel den Goldenen Löwen für Chloé Zhaos "Nomadland" bekannt gab, gingen die Spekulationen los: Vielleicht wurde in Venedig der nächste große Oscarkandidat gekürt, wie es voriges Jahr mit Todd Phillips' "Joker" der Fall gewesen war. Es wäre ein überraschender Ausgang in einem Jahr, in dem US-Filmschaffende dem Festival weitgehend ferngeblieben und im Wettbewerb nur zwei amerikanische Produktionen waren - eine davon "Nomadland".

Die 38-jährige Zhao ist ...